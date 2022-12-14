Пять шимпанзе сбежали из шведского зоопарка, четверых застрелили

По словам руководителя по связи с общественностью зоопарка Анники Троселиус, сначала сбежали трое шимпанзе, двое из которых были застрелены. Затем к поискам присоединилась полиция, так как животные крупные, сильные и непредсказуемые, и зоопарк принял строгие решения для обеспечения безопасности. Во время поисков третьего бегуна четвертый и пятый шимпанзе также смогли сбежать из обезьянника, и, к сожалению, они тоже были застрелены.

Обезьяны были застрелены на территории зоопарка. «Они могут быть опасны. У нас есть снотворное, но не для такого количества крупных животных», - объяснила решение Троселиус. «Мы проведем полное расследование и примем все необходимые меры, чтобы подобное больше никогда не повторилось», - заявила она.

Помимо охранников, на место происшествия была вызвана полиция. «Известно, что с шимпанзе нелегко иметь дело. Именно поэтому мы были там, чтобы не было опасности для третьих лиц, если обезьяны выберутся из зоопарка», - сообщил представитель полиции Магнус Янссон Кларин.