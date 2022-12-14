Пеэп Петерсон: интересы ребенка должны стоять выше медицинских убеждений родителя

«Несомненно, действующие постановления министра не могут противоречить Закону о долговом праве, их следует изменить», – сказал Петерсон. Он добавил, что поскольку изменения в законе не инициированы, оставлять все трудности школьной медсестре – неправильно: как ей вести себя в ситуации, когда отец говорит одно, мать – другое, а у ребенка третье мнение?

Министр отметил, что существует государственный план иммунизации. Исходя из этого, школьная вакцинация включает в себя вакцину против свинки, кори и краснухи для 13-летних, дифтерийную, столбнячную и коклюшную вакцину для 15-17-летних и вакцину против ВПЧ для 12-летних. В исключительных случаях вакцинация предусмотрена и для детей, которые не были привиты в дошкольном возрасте.

«Может ли отец решать за 14-летнюю дочь и лишать ее права распоряжаться своим телом, учитывая, что вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки?» – спросил Петерсон. Он добавил, что обсуждение этой темы будет продолжено.

Впереди много споров и дискуссий

Сегодня вечером ожидается обратная связь на поправки к двум постановлениям.

«Только что мы получили, например, мнения семейных врачей, ассоциации врачей и ряда других организаций, которые пришли к выводу, что права детей должны быть определены или признаны. Так что эта тема не закрыта. Но, вероятно, она движется в своем собственном темпе, в отличие от других тем, предписанных или описанных в постановлении», – пояснил Петерсон.