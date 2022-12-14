«Мы знаем, что позволяем 14-летним подросткам решать многое самостоятельно, и, возможно, нам все же следует рассмотреть вопрос о признании собственной телесной автономии подростка, как это предусмотрено Конституцией и Законом о долговом праве», – заявил министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия).
Пеэп Петерсон: интересы ребенка должны стоять выше медицинских убеждений родителя
«Несомненно, действующие постановления министра не могут противоречить Закону о долговом праве, их следует изменить», – сказал Петерсон. Он добавил, что поскольку изменения в законе не инициированы, оставлять все трудности школьной медсестре – неправильно: как ей вести себя в ситуации, когда отец говорит одно, мать – другое, а у ребенка третье мнение?
Министр отметил, что существует государственный план иммунизации. Исходя из этого, школьная вакцинация включает в себя вакцину против свинки, кори и краснухи для 13-летних, дифтерийную, столбнячную и коклюшную вакцину для 15-17-летних и вакцину против ВПЧ для 12-летних. В исключительных случаях вакцинация предусмотрена и для детей, которые не были привиты в дошкольном возрасте.
«Может ли отец решать за 14-летнюю дочь и лишать ее права распоряжаться своим телом, учитывая, что вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки?» – спросил Петерсон. Он добавил, что обсуждение этой темы будет продолжено.
Впереди много споров и дискуссий
Сегодня вечером ожидается обратная связь на поправки к двум постановлениям.
«Только что мы получили, например, мнения семейных врачей, ассоциации врачей и ряда других организаций, которые пришли к выводу, что права детей должны быть определены или признаны. Так что эта тема не закрыта. Но, вероятно, она движется в своем собственном темпе, в отличие от других тем, предписанных или описанных в постановлении», – пояснил Петерсон.
«Те болезни, от которых прививают в школах, во многих случаях приводят к летальному исходу. Свинка вызывает позднее бесплодие у мужчин, папилломавирус вызывает рак. Это очень серьезно. И ситуация, при которой оценка опекунов становится опасной для здоровья ребенка, вполне реальна», – пояснил министр и добавил, что такие ситуации действительно могут возникнуть.
Сейчас министерство социальных дел обсуждает с канцлером юстиции, какие указания давать в случае этого постановления или какие полномочия будут предоставлены школьным медсестрам при принятии решений.
«Мы обсудим это с канцлером юстиции, с профсоюзом защиты детей и со школьными медсестрами, так что процесс будет продолжаться, как и было рекомендовано вчера в комиссии по социальным делам. Но здесь нет однозначного ответа, что родитель может запретить введение столь важных вакцин, если ребенок достаточно решителен и хочет иметь контроль над своим организмом и снизить риски», – пояснил Петерсон.
Чьи интересы необходимо учитывать?
Петерсон привел в пример историю, произошедшую в Эстонии, когда мать приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что, несмотря на предупреждения врача, она оставила дочь без своевременного лечения. Из-за этого ее ребенок умер.
По словам Петерсона, нельзя ожидать, что родители всегда будут действовать в наилучших интересах ребенка или будут достаточно информированы. «Вот почему я думаю, что раздел Закона о долговом праве, в котором интересы ребенка ставятся выше знаний родителей о современной медицине, важен, и наше постановление будет в этом духе», – пояснил Петерсон.