Азербайджанские «активисты» блокируют дорогу из Карабаха в Армению. Одновременно в Карабахе пропал газ

Что за экоактивисты?

На фотографиях видно множество палаток, которые установлены на дороге. На видео слышно, как активисты кричат: «Стоп экологическому террору!»

Настоящие ли это экоактивисты или нет - вопрос пока открытый. Судя по видео с места событий, среди участников акции есть работники госкомпаний и даже, как передает Азербайджанская служба Би-би-си, рабочие из турецких компаний.

Член общественного совета при минэкологии Махсати Гусейнова сама написала на своей странице в соцсетях, что участвует в акции, и публикует оттуда видео.

По внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической. Например, участники вынесли большой флаг Азербайджана, многие завернуты в национальный флаг. Несколько женщин стоят на акции в шубах, что дает дополнительный повод усомниться в том, что участники имеют отношение к экодвижению.

Эксперты ранее говорили Би-би-си, что новый виток противостояния может быть связан с желанием азербайджанского президента Ильхама Алиеваа подтолкнуть Армению к скорейшему решению спорных вопросов и добиться подписания мирного договора на выгодных для Азербайджана условиях.

После окончания войны в Карабахе регулярно случались обострения и вооруженные стычки. В основном в эскалации обвиняли Азербайджан, чьи военные за последний год успели даже взять под контроль один населенный пункт и высоту в зоне конфликта.