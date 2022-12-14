«Новости в 7» за 14 декабря: HIMARS для Сил обороны, дизтопливо из растительного масла, нарвские «гордиевы узлы» и фильм об Анастасии Шевченко

Сегодня в выпуске:

- Эстония подписала договор о приобретении у США реактивных систем залпового огня HIMARS. Когда супер-оружие поступит нашим Силам обороны и во сколько сделка обойдется бюджету страны?

- Новости Эстонии: почему Elektrilevi не может сделать линии электропередач погодоустойчивыми, на рынке пищевой промышленности появился новый монополист и каким способом Академия МВД привлекает русскоязычных абитуриентов

- Рост цен на моторное топливо заставил производителей задуматься о новых альтернативах. А вы готовы залить в бак «солярку» из отработанного растительного масла?

- Когда в Нарве переименуют улицы, названные в честь советских деятелей? Что будет с участком, где стоял танк и сдадут ли власти города в столичный музей статую Ленина? Ответы на эти волнующие многих нарвитян вопросы - в репортаже нашего регионального корреспондента.

- Вокруг света за три минуты: убийственные проливный дожди в Конго, лодка с мигрантами потерпела крушение в проливе Ла-Манш и рождественская поздравительная открытка от членов британской королевской фамилии

- Женщины становятся все более заметной и влиятельной силой в российском оппозиционном движении. Наша съемочная группа посетила премьеру документального фильма о правозащитнице Анастасии Шевченко и расспросила его героиню о перспективах путинского режима.