Ситуация на Сааремаа налаживается: все школы и детсады в четверг возобновят работу

Об этом BNS сообщила пресс-служба волостной управы, отметив, что в среду и в Кярла, и в Люманда школа и детский сад все еще были закрыты, потому что дома и комнаты, которые долгое время оставались без электричества, нуждались во времени, чтобы прогреться.

Компания Elektrilevi продолжает устранять перебои в подаче электроэнергии, а генераторы уже перемещены или будут перемещены в места, где домохозяйства долгое время оставались без электричества.

Из-за сложных погодных условий и отключения электроэнергии все школы и детские сады в сельской местности Сааремаа во вторник были закрыты. Кроме того, были закрыты школы по интересам и молодежные центры, в том числе и в Курессааре. В понедельник вечером не было занятий и в вечернем отделении Курессаареской гимназии для взрослых.