Отдых в Турции подорожает: страна введет налог на проживание в отелях

Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Налог станут взимать сами гостиницы, которые добавят его в стоимость.

Первоначально налог, утвержденный парламентом Турции в 2019 году, планировали ввести с апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса отложили.