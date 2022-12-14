Лауреатом премии МИД Эстонии в области культуры стала группа «Свята Ватра»

б этом BNS сообщила пресс-служба МИД. Вручая награду, Урмас Рейнсалу подчеркнул важную роль культурной дипломатии и в нынешней непростой ситуации, когда Украина борется за безопасность всей Европы и важные для нас ценности. «Мы должны всесторонне поддерживать и признавать тех творцов культуры, которые способствуют развитию эстонско-украинских культурных связи и своей работой поддерживают Украину. “Свята Ватра”, несомненно, делает это исключительно хорошо», - сказал Рейнсалу.

По словам советника по культуре Министерства иностранных дел Дмитрия Миронова, самоотверженная работа группы «Свята Ватра» значима на нескольких уровнях. «Благодаря своей работе Свята Ватра помогла сформировать хороший имидж Эстонии и поддержать Украину», - сказал Миронов. «Свята Ватра известна как в Эстонии, Украине, так и во всем мире. Их творчество характеризуется умелым сочетанием народной музыки с современностью. Полные залы на концертах подтверждают, что музыканты нашли свой путь к публике», - добавил он.