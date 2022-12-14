В среду министр иностранных дел Урмас Рейнсалу вручил ежегодную премию Министерства иностранных дел в области культуры ансамблю народной музыки «Свята Ватра» за поддержание эстонско-украинских культурных связей и поддержку Украины во время войны.
Лауреатом премии МИД Эстонии в области культуры стала группа «Свята Ватра»
б этом BNS сообщила пресс-служба МИД. Вручая награду, Урмас Рейнсалу подчеркнул важную роль культурной дипломатии и в нынешней непростой ситуации, когда Украина борется за безопасность всей Европы и важные для нас ценности. «Мы должны всесторонне поддерживать и признавать тех творцов культуры, которые способствуют развитию эстонско-украинских культурных связи и своей работой поддерживают Украину. “Свята Ватра”, несомненно, делает это исключительно хорошо», - сказал Рейнсалу.
По словам советника по культуре Министерства иностранных дел Дмитрия Миронова, самоотверженная работа группы «Свята Ватра» значима на нескольких уровнях. «Благодаря своей работе Свята Ватра помогла сформировать хороший имидж Эстонии и поддержать Украину», - сказал Миронов. «Свята Ватра известна как в Эстонии, Украине, так и во всем мире. Их творчество характеризуется умелым сочетанием народной музыки с современностью. Полные залы на концертах подтверждают, что музыканты нашли свой путь к публике», - добавил он.
«Свята Ватра» в полном составе, включая Руслана и Терье Трочинских и их семьи, приняли участие во вручении награды. «Я благодарен от всего сердца за это достойное признание! Я считаю, что вручением награды был оценен 17-летний вклад нашего ансамбля в представление эстонской и украинской культуры в Эстонии, Украине и двадцати других странах, - сказал Руслан Трочинский. - В этот непростой год на различных мероприятиях в поддержку Украины мы четко почувствовали, что это суть нашей группы - объединять людей через музыку. Это своего рода культурная дипломатия, которую мы исполняем с гордостью и радостью».