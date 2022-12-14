Михаилу Саакашвили не позволили участвовать в суде. Он объявил голодовку – и тут же отменил ее

Бог игосударство

«У Саакашвили с того дня, когда он сел в тюрьму, были иллюзии, что он через неделю выйдет, потом через месяц, два три. Он сам себя уверял в том, что так хорошо »играл« и всех обманывал, что все поверят, что он голодает или ему плохо, и его отпустят. Это, конечно, не может произойти и не произойдет, потому что мы - правовое государство и никому не позволим, кем бы он ни был, быть выше закона», - заявил за два дня до судебного заседания премьер -министр Ираклий Гарибашвили.