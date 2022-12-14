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В Пярнумаа тысячи семей остались без электричества

Мерле Раллманн
, Pärnu Postimees
В Пярнумаа тысячи семей остались без электричества
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Lilli Tölp

Сегодня вечером в Пярнуском уезде без электричества остались почти 4900 потребителей.

Больше всего отключений, более 3400, произошло в волости Аудру. Из-за перебоев с электроэнергией остались без света домохозяйства почти во всех волостях Пярнумаа

Если ураган «Биргит», бушевавший в начале недели, в основном обрушился на Сааремаа и Хийумаа, то на этот раз из-за непогоды больше всего страдает Пярнумаа - во всех остальных уездах число потребителей без электричества остается ниже 1000 человек.

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