Рийгикогу в среду принял инициированный правительством проект о внесении изменений в Закон об учреждениях безопасности и в Закон об организации Сил обороны, который дает Департаменту внешней разведки и Полиции безопасности право защищать свою территорию и служащих и позволит своевременно реагировать на угрозы до прибытия полиции.
КаПо и разведка Эстонии получат новые силовые права
Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что учреждения безопасности получат право применять меры охраны правопорядка для защиты своей территории и служащих, например, опрос, установление тождественности личности или задержание лица.
В этих целях учреждения смогут применять физическую силу, специальные средства и оружие. Непосредственное принуждение можно использовать только в отношении лиц, находящихся на территории или в непосредственной близости от территории учреждения безопасности и своей деятельностью представляющих угрозу служащим учреждения. Необходимо выбирать меры реагирования, наносящие наименьший вред представляющему угрозу лицу.
Вторая важная поправка расширяет право Сил обороны организовать вооруженное сопротивление. Это - часть военной обороны государства, где эффективность организации вооруженного сопротивления зависит от подготовительных мер, принятых в мирное время. Законопроект включает в себя и другие изменения, например, упорядочивает положения, касающиеся регулирования защиты данных.