КаПо и разведка Эстонии получат новые силовые права

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что учреждения безопасности получат право применять меры охраны правопорядка для защиты своей территории и служащих, например, опрос, установление тождественности личности или задержание лица.

В этих целях учреждения смогут применять физическую силу, специальные средства и оружие. Непосредственное принуждение можно использовать только в отношении лиц, находящихся на территории или в непосредственной близости от территории учреждения безопасности и своей деятельностью представляющих угрозу служащим учреждения. Необходимо выбирать меры реагирования, наносящие наименьший вред представляющему угрозу лицу.