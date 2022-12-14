Международный олимпийский комитет хочет допустить россиян на Олимпиаду в Париже, идею поддерживают в США

До сих пор Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях. Это может скоро измениться.
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На прошлой неделе в швейцарской Лозанне прошел саммит МОК, где единогласно проголосовали за продолжение обсуждения предложения Олимпийского совета Азии о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях.