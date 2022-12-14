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Международный олимпийский комитет хочет допустить россиян на Олимпиаду в Париже, идею поддерживают в США

Кристофер Крутто
Международный олимпийский комитет хочет допустить россиян на Олимпиаду в Париже, идею поддерживают в США
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Офис МОК.
Офис МОК. Фото: LAURENT GILLIERON

До сих пор Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях. Это может скоро измениться.

На прошлой неделе в швейцарской Лозанне прошел саммит МОК, где единогласно проголосовали за продолжение обсуждения предложения Олимпийского совета Азии о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях.

Хотя война в Украине продолжается и каждый день и час гибнут люди, азиатские спортивные чиновники с радостью примут спортсменов из стран-агрессоров на свои соревнования, при условии, что они не будут выступать там под своим флагом и гимном. Это также может включать квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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