Рийгикогу в среду принял представленный правительством проект постановления Рийгикогу «О предоставлении государственных гарантий», согласно которому Рийгикогу дает Европейской комиссии государственную гарантию в размере 7 402 387 евро на основании договора о поручительстве, который будет заключен после принятия постановления.
Эстония выступит поручителем для оказания Украине финансовой помощи
Эстония выступит поручителем для оказания Украине финансовой помощи
Применение постановления не повлечет для Эстонии новых прямых обязательств.
20 сентября Совет Европейского союза одобрил решение о выделении Украине макроэкономической финансовой помощи на сумму в пять миллиардов евро в качестве займов. Для снижения кредитных рисков будут использованы возможности бюджета общего резервного фонда ЕС и гарантии государств-членов ЕС. Гарантия государств-членов ЕС покроет также риск ущерба, связанный с пакетом финансовой помощи Украине в размере одного миллиарда евро, принятым 12 июля этого года.