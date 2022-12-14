Эстония выступит поручителем для оказания Украине финансовой помощи

20 сентября Совет Европейского союза одобрил решение о выделении Украине макроэкономической финансовой помощи на сумму в пять миллиардов евро в качестве займов. Для снижения кредитных рисков будут использованы возможности бюджета общего резервного фонда ЕС и гарантии государств-членов ЕС. Гарантия государств-членов ЕС покроет также риск ущерба, связанный с пакетом финансовой помощи Украине в размере одного миллиарда евро, принятым 12 июля этого года.