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СУПЕРПРОЕКТ ⟩ Теперь мы знаем, во что превратятся окрестности таллиннского Старого порта

Уве Гнадентайх
, журналист
Теперь мы знаем, во что превратятся окрестности таллиннского Старого порта
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Вполне возможно, что так будут выглядеть окрестности Адмиралтейского бассейна.
Вполне возможно, что так будут выглядеть окрестности Адмиралтейского бассейна. Фото: Tallinna Sadam

До 12 января все желающие могут ознакомиться с эскизами четырех детальных планировок таллиннского Старого порта, которые лягут в основу развития городского пространства припортовой территории.

Все разработки и эскизные решения касаются детальных планировок северной части Старого порта, акватории Адмиралтейского бассейна, А-терминала и района круизного терминала, а также D-терминала и близлежащей к нему территории.

После их реализации в порту и вокруг него появится высококачественное городское пространство. По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (СДП), отвечающей за городское планирование, одновременное обнародование четырех детальных планировок необходимо, чтобы горожане имели полное представление о том, как будет продолжаться развитие всей этой территории. «Этот район очень важен, он является частью центра города, но это по большей части пустырь или техническая зона. Однако Таллинн должен и далее поворачиваться к морю лицом и соединять побережье с центром города. А чтобы было понятно, как это будет делаться, все планировки выставляются на всеобщее обозрение одновременно», — объяснила Липпус.

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