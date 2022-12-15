До 12 января все желающие могут ознакомиться с эскизами четырех детальных планировок таллиннского Старого порта, которые лягут в основу развития городского пространства припортовой территории.
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СУПЕРПРОЕКТ ⟩ Теперь мы знаем, во что превратятся окрестности таллиннского Старого порта
Теперь мы знаем, во что превратятся окрестности таллиннского Старого порта
Все разработки и эскизные решения касаются детальных планировок северной части Старого порта, акватории Адмиралтейского бассейна, А-терминала и района круизного терминала, а также D-терминала и близлежащей к нему территории.
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