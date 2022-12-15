СУПЕРПРОЕКТ ⟩ Теперь мы знаем, во что превратятся окрестности таллиннского Старого порта

После их реализации в порту и вокруг него появится высококачественное городское пространство. По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (СДП), отвечающей за городское планирование, одновременное обнародование четырех детальных планировок необходимо, чтобы горожане имели полное представление о том, как будет продолжаться развитие всей этой территории. «Этот район очень важен, он является частью центра города, но это по большей части пустырь или техническая зона. Однако Таллинн должен и далее поворачиваться к морю лицом и соединять побережье с центром города. А чтобы было понятно, как это будет делаться, все планировки выставляются на всеобщее обозрение одновременно», — объяснила Липпус.