Нас ожидает грандиозный финал ЧМ: Аргентина – Франция

В этот раз сенсации не получилось. Уже на пятой минуте марокканцы пропустили первый гол – защита растерялась, французы воспользовались моментом и закатили мяч: Гризманн вошёл в штрафную правым флангом и прострелил в центр. Килиан Мбаппе пытался ударить по воротам в окружении нескольких марокканских защитников, но мяч отрикошетил в левую часть штрафной, где оказался Тео Эрнандес. Крайний защитник в прыжке ударил по летящему мячу точно по воротам. Это можно было списать на неожиданность, поскольку после этого сборная Марокко собралась и дальше матч велся на равных, причем марокканцы показали что могут играть в атаке - 44-я минута матча могла завершиться для французов голом – Эль Ямик в прыжке, извернувшись через себя, отправил мяч, который налетел на штангу.