Второй матч за финал между самыми интересными командами: действующим чемпионом мира Францией и командой-сенсацией ЧМ – Марокко.
Нас ожидает грандиозный финал ЧМ: Аргентина – Франция
В этот раз сенсации не получилось. Уже на пятой минуте марокканцы пропустили первый гол – защита растерялась, французы воспользовались моментом и закатили мяч: Гризманн вошёл в штрафную правым флангом и прострелил в центр. Килиан Мбаппе пытался ударить по воротам в окружении нескольких марокканских защитников, но мяч отрикошетил в левую часть штрафной, где оказался Тео Эрнандес. Крайний защитник в прыжке ударил по летящему мячу точно по воротам. Это можно было списать на неожиданность, поскольку после этого сборная Марокко собралась и дальше матч велся на равных, причем марокканцы показали что могут играть в атаке - 44-я минута матча могла завершиться для французов голом – Эль Ямик в прыжке, извернувшись через себя, отправил мяч, который налетел на штангу.
Однако обошлось без неожиданностей, несмотря на то, что второй матч прошел еще острее. Марокканцы активно шли в атаку, но забить не могли. Франция также не могла реализовать моменты – противники оказывали достойное сопротивление.
Тем не менее защиту марокканцев пробили – на 79-й минуте Коло Муани (Франция) забил второй гол этого матча в ворота марокканцев - Мбаппе получил мяч в штрафной, накрутил двух защитников и прострелил на дальнюю штангу, откуда сработал Коло Муани.
Сборная Марокко билась до последнего, в дополнительное время второго тайма вновь провели потрясающую атаку ворот французов, но увы. Счет 2:0, Франция сразится в финале с Аргентиной, а в матче за бронзу против хорватов выйдут марокканцы.