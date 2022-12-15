В австрийском Обертиллиахе проходит этап Кубка мира по биатлону среди юниоров, на котором никто не смог сравниться с нашим спортсменом Якобом Кулбиным на индивидуальной дистанции 15 км.
На этапе Кубка мира наш биатлонист занял первое место
На этапе Кубка мира наш биатлонист занял первое место
Соревнуясь со спортсменами старше себя на четыре года, 17-летний Кульбин допустил всего одну ошибку после четырех огневых рубежей (1+0+0+0) и на 22,1 секунды опередил Вадима Курале из Казахстана, занявшего второе место.
В феврале 2022 года Якоб Кульбин стал чемпионом мира среди юниоров в спринте на чемпионате мира среди молодежи и юниоров в Солдер-Холлоу (США).
Помимо Кульбина, в Обертиллиахе соревновались еще шесть наших парней: Ивар Вшивцев 58-й (7; +7,06,3), Йоосеп Перв 60-й (5; +7,07,4), Ярослав Неверов 61-й (8; +7,16,7). ), Хенри Кеса 62-й (4; +7,25,1), Карл Расмус Тийсляр 67-й (7; +7,58,3) и Карл Рамзес Тийсляр 86-й (8; +10,44,5).
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