На этапе Кубка мира наш биатлонист занял первое место

Соревнуясь со спортсменами старше себя на четыре года, 17-летний Кульбин допустил всего одну ошибку после четырех огневых рубежей (1+0+0+0) и на 22,1 секунды опередил Вадима Курале из Казахстана, занявшего второе место.

В феврале 2022 года Якоб Кульбин стал чемпионом мира среди юниоров в спринте на чемпионате мира среди молодежи и юниоров в Солдер-Холлоу (США).

Помимо Кульбина, в Обертиллиахе соревновались еще шесть наших парней: Ивар Вшивцев 58-й (7; +7,06,3), Йоосеп Перв 60-й (5; +7,07,4), Ярослав Неверов 61-й (8; +7,16,7). ), Хенри Кеса 62-й (4; +7,25,1), Карл Расмус Тийсляр 67-й (7; +7,58,3) и Карл Рамзес Тийсляр 86-й (8; +10,44,5).