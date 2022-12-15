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На 340 евро больше, чем сейчас: сегодня в Эстонии утвердят минимальную ставку зарплаты учителя

BNS
На 340 евро больше, чем сейчас: сегодня в Эстонии утвердят минимальную ставку зарплаты учителя
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Учитель.
Учитель. Фото: Drazen Zigic/shutterstock

В четверг правительство своим постановлением установит минимальную ставку заработной платы учителей основной школы и гимназии, работающих полный рабочий день, в размере 1749 евро в месяц, что на 337 евро больше, чем сейчас. Новая ставка будет действовать с начала 2023 года.

Сейчас минимальная заработная плата учителя составляет 1412 евро в месяц.

Согласно проекту, учителю общеобразовательной школы, работающему полный рабочий день, работодатель должен гарантировать с 1 января 2023 года заработную плату не ниже минимального уровня заработной платы учителя.

Деньги, запланированные в государственном бюджете на 2023 год, позволяют руководителям общеобразовательных школ платить штатному учителю среднюю брутто-зарплату в размере 2048 евро в месяц.

В Эстонии 521 общеобразовательная школа, и по состоянию на октябрь 2022 года в общеобразовательных школах имеется 14 108 служебных мест педагогов.

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