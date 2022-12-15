В четверг правительство своим постановлением установит минимальную ставку заработной платы учителей основной школы и гимназии, работающих полный рабочий день, в размере 1749 евро в месяц, что на 337 евро больше, чем сейчас. Новая ставка будет действовать с начала 2023 года.
На 340 евро больше, чем сейчас: сегодня в Эстонии утвердят минимальную ставку зарплаты учителя
На 340 евро больше, чем сейчас: сегодня в Эстонии утвердят минимальную ставку зарплаты учителя
Сейчас минимальная заработная плата учителя составляет 1412 евро в месяц.
Согласно проекту, учителю общеобразовательной школы, работающему полный рабочий день, работодатель должен гарантировать с 1 января 2023 года заработную плату не ниже минимального уровня заработной платы учителя.
Деньги, запланированные в государственном бюджете на 2023 год, позволяют руководителям общеобразовательных школ платить штатному учителю среднюю брутто-зарплату в размере 2048 евро в месяц.
В Эстонии 521 общеобразовательная школа, и по состоянию на октябрь 2022 года в общеобразовательных школах имеется 14 108 служебных мест педагогов.