На 340 евро больше, чем сейчас: сегодня в Эстонии утвердят минимальную ставку зарплаты учителя

В четверг правительство своим постановлением установит минимальную ставку заработной платы учителей основной школы и гимназии, работающих полный рабочий день, в размере 1749 евро в месяц, что на 337 евро больше, чем сейчас. Новая ставка будет действовать с начала 2023 года.