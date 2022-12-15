На этой неделе в Коппер-Маунтин (США) продолжается серия Кубка мира по фристайлу, где соревнуется также и бронзовый призер Олимпийских игр Келли Сильдару. В программе соревнований есть как Big Air, так и хафпайп, но от первых состязаний эстонка отказалась.
Келли Сильдару снялась с соревнований по Big Air на этапе Кубка мира
Келли Сильдару снялась с соревнований по Big Air на этапе Кубка мира
Накануне состоялась квалификация по Big Air, на старт вышли 14 спортсменов. И хотя после первого в сезоне этапа Кубка мира, который прошел в Штубае (Австрия), Келли сказала в интервью «Постимеэс», что хочет принять участие на нынешнем этапе в двух соревнованиях, на Big Air она все же не вышла.
Ничего страшного не произошло, поскольку уже сегодня будет проходить квалификация по хафпайпу, соревнованиях, в которых Келли обязательно будет участвовать. Из публикаций в соцсетях видно, что наша спортсменка уже ознакомилась с желобом и, кажется, готова к соревнованиям.
Квалификация по хафпайпу состоится сегодня в 17.30 по эстонскому времени. Если все пойдет как задумано, то финал по хафпайпу пройдет в субботу, в 21.00.
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