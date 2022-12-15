Келли Сильдару снялась с соревнований по Big Air на этапе Кубка мира

Накануне состоялась квалификация по Big Air, на старт вышли 14 спортсменов. И хотя после первого в сезоне этапа Кубка мира, который прошел в Штубае (Австрия), Келли сказала в интервью «Постимеэс», что хочет принять участие на нынешнем этапе в двух соревнованиях, на Big Air она все же не вышла.

Ничего страшного не произошло, поскольку уже сегодня будет проходить квалификация по хафпайпу, соревнованиях, в которых Келли обязательно будет участвовать. Из публикаций в соцсетях видно, что наша спортсменка уже ознакомилась с желобом и, кажется, готова к соревнованиям.