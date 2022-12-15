В Пярнумаа без электричества остается более полусотни домохозяйств

Из-за перебоев с электроэнергией без света остались домохозяйства почти во всех волостях Пярнумаа, однако волость Кихну пока не пострадала.

Отключений больше, чем в Пярнумаа, только на Сааремаа, где их насчитывается более 1200. На Хийумаа пострадали 200 клиентов. В остальных уездах цифры остаются двузначными.

В Пярнумаа без электричества остаются 648 домохозяйств. Фото: Elektrilevi