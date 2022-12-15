Если вчера вечером в Пярнумаа без электричества оставались почти 5000 клиентов, то сегодня утром большая часть неисправностей устранена. Однако электричества по-прежнему нет в 648 домохозяйствах. Больше всего отключений приходится на волость Ляэнеранна.
В Пярнумаа без электричества остается более полусотни домохозяйств
В Пярнумаа без электричества остается более полусотни домохозяйств
Из-за перебоев с электроэнергией без света остались домохозяйства почти во всех волостях Пярнумаа, однако волость Кихну пока не пострадала.
Отключений больше, чем в Пярнумаа, только на Сааремаа, где их насчитывается более 1200. На Хийумаа пострадали 200 клиентов. В остальных уездах цифры остаются двузначными.
В связи с сильным ветром нарушено паромное сообщение между островами и материком. Отменены отправления парома Kihnu Virve из Кихну в 7:00 и из Муналайу в 8:30. Также возможна отмена отправлений из Кихну в 10:00 и из Муналайу в 11:30.
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