Полицейские вспоминают коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

Затем в 18:00 в Церкви Святого Креста в Пайде состоится богослужение и поминальный концерт. Богослужение проведет главный капеллан Департамента полиции и пограничной охраны Валдо Луст, капелланы Прийду Эллам и Туули Раамат, а также пастор прихода Церкви Святого Креста в Пайде Андрес Чумаков.

На концерте выступят Койт Тооме и Неле-Лийз Вайксоо вместе с Таллиннским полицейским оркестром. Дирижер – Рийво Йыги. Концерт бесплатный, его могут послушать все желающие.

Смертельная перестрелка

Находящийся в деревне Мяо Ярваского уезда памятник установили в память трагически погибших дорожных полицейских Марека Лемминга и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо остановили для проверки документов и груза грузовик «Камаз». Грузовик перевозил украденный днем ранее в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из грузовика вышел Андрей Илюхин, который открыл огонь по полицейским. Mарек Лемминг погиб на месте, Арго Киви умер по дороге в больницу, Янек Челядинов получил в перестрелке тяжелые ранения, Вяйно Нейдо единственным не пострадал.

После восстановления независимости в Эстонии при исполнении служебных обязанностей погибло 25 полицейских.