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Полицейские вспоминают коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

Rus.Postimees
Полицейские вспоминают коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
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Полицейские.
Полицейские. Фото: Dmitri Kotjuh

В четверг, 15 декабря, исполняется 28 лет со дня перестрелки на перекрестке Мяо, в результате которой погибли двое полицейских, а третий был тяжело ранен. Сегодня сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны и Полиции безопасности у монумента Мяо почтут память полицейских и пограничников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, гибель каждого коллеги является потерей как для департамента, так и для всей Эстонии.

«После восстановления независимости в Эстонии при исполнении своих служебных обязанностей погибло 25 полицейских. Благодаря их труду, самоотверженности и преданности делу Эстония сегодня свободная, безопасная и защищенная страна. Каждая такая ситуация, когда наши люди погибают при исполнении служебных обязанностей, в ходе учений или по пути туда, должна заставить руководителей Департамента полиции и пограничной охраны и всю организацию в целом осмыслить случившееся и сделать выводы. Действовать во имя того, чтобы избежать подобных трагических ситуаций в будущем», – сказал Вахер.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вспоминая трагические события прошлых десятилетий, мы понимаем, насколько важной и опасной является работа стражей порядка, и в насколько более безопасной Эстонии благодаря им мы сейчас живем.

«Полицейские являются хранителями чувства безопасности общества и примером для всех. Своей самоотверженной работой полицейские создали условия для намного более безопасной жизни в Эстонии. Мы как государство и народ благодарны за то, что у нас такая полиция, и наряду с признанием лучшим способом выразить признательность – это обеспечить нашим стражам порядка хорошие условия работы и достойную оплату», – отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

На мемориальной церемонии, которая начнется сегодня вечером в 17:00 с построения почетного караула, вице-канцлер министерства внутренних дел Райво Кюйт, гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер и гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу возложат венок к монументу погибших полицейских, и с речью выступит капеллан Департамента полиции и пограничной охраны Прийду Эллам.

Затем в 18:00 в Церкви Святого Креста в Пайде состоится богослужение и поминальный концерт. Богослужение проведет главный капеллан Департамента полиции и пограничной охраны Валдо Луст, капелланы Прийду Эллам и Туули Раамат, а также пастор прихода Церкви Святого Креста в Пайде Андрес Чумаков.

На концерте выступят Койт Тооме и Неле-Лийз Вайксоо вместе с Таллиннским полицейским оркестром. Дирижер – Рийво Йыги. Концерт бесплатный, его могут послушать все желающие.

Смертельная перестрелка

Находящийся в деревне Мяо Ярваского уезда памятник установили в память трагически погибших дорожных полицейских Марека Лемминга и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо остановили для проверки документов и груза грузовик «Камаз». Грузовик перевозил украденный днем ранее в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из грузовика вышел Андрей Илюхин, который открыл огонь по полицейским. Mарек Лемминг погиб на месте, Арго Киви умер по дороге в больницу, Янек Челядинов получил в перестрелке тяжелые ранения, Вяйно Нейдо единственным не пострадал.

После восстановления независимости в Эстонии при исполнении служебных обязанностей погибло 25 полицейских.

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