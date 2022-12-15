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Артур Котенко начнёт работать тренером вратарей "Левадии"

rus.postimees.ee
Артур Котенко начнёт работать тренером вратарей "Левадии"
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Артур Котенко.
Артур Котенко. Фото: FC Levadia

Футбольный клуб «Левадия» сообщает, что завершивший в ноябре карьеру игрока Артур Котенко приступит к работе в футбольной академии клуба «Левадия», а также станет тренером вратарей в молодёжных командах «Левадии» U17 и U21.

В качестве игрока за «Левадию» Котенко провёл 210 матчей и сыграл 27 игр за сборную Эстонии. Также вместе с клубом он выиграл и несколько титулов.

В 2004, 2006, 2007 и 2021 годах он становился чемпионом Эстонии. Также вместе с «Левадией» Котенко четырежды выигрывал кубок страны и дважды Суперкубок. Несколько лет Артур отыграл и в зарубежных чемпионатах. Так, в 2014 году он выиграл кубок Беларуси, а в 2014-2016 гг. завоевал серебро и дважды бронзу чемпионата Беларуси.

Сейчас Артур Котенко будет помогать своему родному клубу уже в качестве тренера вратарей. «Я очень рад присоединится к «Левадии», но уже в новом амплуа. Мне кажется, это хорошее место для старта тренерской карьеры. Очень хочу передать свой опыт молодым игрокам. У меня есть цель стать тренером вратарей и в основной команде клуба, а сейчас хочу развивать молодёжь и передавать им свой опыт», — прокомментировал своё назначение Артур Котенко.

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