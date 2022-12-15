Артур Котенко начнёт работать тренером вратарей "Левадии"

В качестве игрока за «Левадию» Котенко провёл 210 матчей и сыграл 27 игр за сборную Эстонии. Также вместе с клубом он выиграл и несколько титулов.

В 2004, 2006, 2007 и 2021 годах он становился чемпионом Эстонии. Также вместе с «Левадией» Котенко четырежды выигрывал кубок страны и дважды Суперкубок. Несколько лет Артур отыграл и в зарубежных чемпионатах. Так, в 2014 году он выиграл кубок Беларуси, а в 2014-2016 гг. завоевал серебро и дважды бронзу чемпионата Беларуси.