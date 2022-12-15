Перенос боевых действий на территорию противника изменил и психологию, и математику российско-украинской войны. Военные РФ уже не могут чувствовать себя безнаказанными даже на своей территории. В то же время США нанесли удар по украинской судебной «мафии». Удар, которого все ждали от Зеленского. Но офис украинского президента, похоже, предпочитает иметь карманных судей, чем бороться с коррупцией в системе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Меняется не только психология войны, но и ее математика: обзор основных событий в Украине
Переломный момент
На минувшей неделе произошло событие, которое можно назвать переломным в войне России с Украиной. На мой взгляд, по значимости оно не уступает освобождению ВСУ Харьковской области и Херсона. Ведь если до последнего времени военные действия велись только на территории Украины, то после атаки дронов на российские авиабазы «Энгельс» и «Дягилево» 5 декабря, россияне уже не могут чувствовать себя уверенно вообще нигде, даже на своей территории. Теперь любое их действие будет делаться с расчетом на возможную ответку, а это уже совсем другая психология.
С одной стороны, повреждение нескольких самолетов и уничтожение трех военнослужащих – не самый крупный приз. Но важный момент – «Дягилево» находится всего в 160 км от Москвы! И это не просто аэродромы, а места базирования стратегической (ядерной) авиации РФ. До этого, они считались неуязвимыми. Теперь Кремлю придется рассредоточивать свои вооруженные силы по территории РФ, что усложнит их действия против Украины.
Несмотря на то, что официально Киев не взял на себя ответственности конкретно за эти атаки, украинское руководство ясно дало понять, что отныне территория РФ уже не является недостижимой для ВСУ. А реакция американцев показала, что Вашингтон не будет сдерживать Киев от ударов по военным объектам на российской территории, если эти удары делаются не американским оружием.
В СМИ прошла информация, что удары по авиабазам «Энгельс» и «Дягилево» были нанесены еще советскими, но модернизированными беспилотниками «Стриж». Дальность полета – до 1000 км. Одновременно министр обороны Алексей Резников заявил, что только в течение последних 30 дней ВСУ приняли на вооружение семь образцов БПЛА украинского производства. Как частных, так и государственных разработчиков. Еще 19 находятся на рассмотрении и решения по ним будет принято до конца года.
Один из этих БПЛА уже анонсирован государственным «Укроборонпромом». По словам представителя концерна Олега Болдырева, он имеет те же характеристики, что и применяемые Россией иранские дроны-камикадзе, но, в отличие от последних, не является одноразовым, то есть, способен наносить несколько ударов и возвращаться.
Меняется не только психология войны, меняется и ее математика. Стоимость украинских дронов – несколько тысяч долларов. Самолеты обходятся бюджету РФ в десятки миллионов долларов.
«Волчий суд»
Даже ярым сторонникам президента Зеленского трудно оправдать то, что за три года своего президентства он не сделал того, что сделал Госдеп США 9 декабря. Американцы назвали вещи своими именами и на основании «закона Магнитского» объявили санкции против главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и его ближайших родственников. Причиной названо «требование взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы».
Конечно, от украинского президента ждали не санкций, а более решительной реакции на скандалы с указанным судом, но не было вообще ничего! А скандалы были! Причем это не просто банальная судебная коррупция. В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовку, его заместителю Евгению Абалову, еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти… Выражение «волчий суд» (вовк – это волк на украинском языке) стало расхожим в украинском обществе.
Нужно пояснить, что административные суды в Украине занимаются исками к органам власти. Поскольку к ведению ОАСК относится столица, где размещены главные центры принятия госрешений, он стал арбитром во всех громких спорах с государственными структурами.
Со дня своего основания в 2007 году он успел отметиться отменой указа президента Ющенко и роспуске Верховной Рады, отстранением от должности министра охраны здоровья Ульяны Супрун, отменой решения о национализации «Приватбанка», отменой решений о декомунизации крупнейших улиц Киева, восстановлением в должностях скандальных чиновников времен Януковича… Он наследил даже в избирательных баталиях в США, объявив неправомерным разглашение директором Национального антикорупционного бюро Артемом Сытником информации о Поле Манафорте – руководителе избирательной кампании Трампа…
В ходе расследования преступлений против участников Майдана 2014 года правоохранители тайно записывали разговоры судей ОАСК, который как раз и принимал решения о запрете акций протеста и даже предписывал разогнать Майдан. В результате, летом 2019 года в СМИ появились шокирующие записи из которых следовало, что Вовк фактически создал государство в государстве, рассаживая в государственные и судейские органы своих людей.
Кроме этого, судьи ОАСК, через зависимых от них политиков и адвокатов, инициировали подачу в их же суд исков к членам Высшей квалификационной комиссии судей и государственным структурам, чтоб принимать по этим искам нужные им решения.
Более того, они влияли даже на членов Высшего совета правосудия, который дает разрешение на арест судей. Также, они имели взаимозависимые связи с МВД и другими правоохранительными органами.
И Ющенко и Порошенко пытались ликвидировать ОАСК, но в результате судебных и политических манипуляций этого так и не случилось. Не сделал этого и Владимир Зеленский. Причина очевидна – и он и его предшественник заинтересованы в карманном суде, а председатель ОАСК умеет договариваться с властью.
Только после публикации в сентябре 2020 года статьи о деятельности ОАСК в Financial Times, с обвинениями Зеленского в нежелании бороться с коррупцией и отказом МВФ давать очередной транш кредита, был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось передать часть дел ОАСК Верховному суду. Но прошло два года, а у парламента так и не дошли до него руки.
Конечно, санкции Госдепа США не могут снять судью Вовка с должности председателя ОАСК, но опыт показывает, что они делают токсичными людей, которые под них попадают. Так было с когда-то влиятельными украинскими нардепами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, олигархом Игорем Коломойским и экс-замглавы Администрации Януковича Андреем Портновым, который получил слишком много влияния и при Зеленском. Все они сейчас в маргинесе.
Как минимум в журналистских и антикоррупционных кругах Украины, новость о санкциях США против судьи Вовка восприняли с удовлетворением. А вот вопросов к Офису президента Зеленского после этого стало еще больше.
Свет в конце тоннеля
Россия продолжала попытки заморозить мирное население Украины. После повторных (после 5 декабря) ударов иранскими дронами-камикадзе по Одессе 10 декабря министр энергетики Герман Галущенко заявил, что «российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтных воздушных линий».
Украинские спецы начали работу над увеличением мощности атомной генерации, хотя из-за тех же российских обстрелов АЭС страны все чаще работают в аварийном режиме.
Русскоязычная Одесса и вся область на несколько дней остались без тепла, электричества, водоснабжения и электротранспорта. Приоритет в ремонтных работах был отдан больницам, водоканалам и очистным сооружениям, соответственно, бытовые потребители, в том числе и те, которые поддержали в 2014-м «русскую весну», испытали на себе все прелести теперь уже «русской зимы». Таким образом, атакуя мирное население, «русский мир» буквально вымораживает себя на территории Украины.
В то же время компания Рината Ахметова ДТЭК, являющаяся владельцем основных мощностей теплоэнергетики в Украине, заявила, что не будет восстанавливать все, разрушенное россиянами, оборудование. «…Потому что не все оно было новым, не все было модернизировано, и нам нужно строить новое. Это наша возможность модернизировать энергосистему быстрее, чем мы планировали в прошлом году», – пояснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Нужно отметить, что благодаря Путину модернизация украинской энергосистемы теперь происходит в том числе и при помощи партнеров Украины. То есть, как говорится, нет худа без добра.
По словам Сахарука, при нынешнем уровне разрушений на восстановление энергосистемы Украины потребуется от года до двух.
Конечно, мало кто сомневается, что РФ будет продолжать попытки создавать блэкауты в Украине, однако украинцы все равно видят свет в конце туннеля.