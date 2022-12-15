Меняется не только психология войны, но и ее математика: обзор основных событий в Украине

Переломный момент

На минувшей неделе произошло событие, которое можно назвать переломным в войне России с Украиной. На мой взгляд, по значимости оно не уступает освобождению ВСУ Харьковской области и Херсона. Ведь если до последнего времени военные действия велись только на территории Украины, то после атаки дронов на российские авиабазы «Энгельс» и «Дягилево» 5 декабря, россияне уже не могут чувствовать себя уверенно вообще нигде, даже на своей территории. Теперь любое их действие будет делаться с расчетом на возможную ответку, а это уже совсем другая психология.

С одной стороны, повреждение нескольких самолетов и уничтожение трех военнослужащих – не самый крупный приз. Но важный момент – «Дягилево» находится всего в 160 км от Москвы! И это не просто аэродромы, а места базирования стратегической (ядерной) авиации РФ. До этого, они считались неуязвимыми. Теперь Кремлю придется рассредоточивать свои вооруженные силы по территории РФ, что усложнит их действия против Украины.

Несмотря на то, что официально Киев не взял на себя ответственности конкретно за эти атаки, украинское руководство ясно дало понять, что отныне территория РФ уже не является недостижимой для ВСУ. А реакция американцев показала, что Вашингтон не будет сдерживать Киев от ударов по военным объектам на российской территории, если эти удары делаются не американским оружием.