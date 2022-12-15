С нового года Saku Suurhall сменит название

«Инвестиции, сделанные нашим предприятием, обеспечат организаторам зал, в котором будет больше возможностей, чем раньше, а посетителем – новую среду, позволяющую им смотреть выступления своих любимых артистов или спортивные соревнования», — сказал исполнительный директор холла Сийм Аммон и выразил уверенность, что обновлённая концепция Unibet Arena создаст более выгодные условия для конкуренции с другими аренами и крупными мероприятиями на международном рынке.

«Мы хотим, чтобы в Таллинне проходило ещё больше захватывающих мероприятий, чем раньше. У нас есть долгосрочный план, и мы инвестируем в проект Unibet Arena несколько миллионов евро», — сказал Эрго Марусте, руководитель Unibet Eesti.

«Вероятно, за 21 год почти у всех жителей Эстонии в душе осталось тёплое воспоминание, связанное с Saku Suurhall. Эти годы вместили многое – от единственного пока проводившегося в Эстонии конкурса песни «Евровидение» до домашних игр национальной сборной по баскетболу и концертов артистов мирового уровня», – сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс, заверив, что предприятие продолжит это успешное сотрудничество в роли официального партнёра по напиткам.