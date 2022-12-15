Сборная Франции в матче полуфинала чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама пробились в решающий матч мундиаля, пишет «Чемпионат».
В результате конфликта болельщиков после игры Франция — Марокко погиб 14-летний подросток
В результате конфликта болельщиков после игры Франция — Марокко погиб 14-летний подросток
По информации RMC Sport, в Монпелье из-за конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик. Ранее уже сообщалось о том, что в этом французском городе происходят массовые стычки между французами и этническими марокканцами.
К автомобилю, в котором находились болельщики «трёхцветных», подошли неизвестные и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных повреждений последний скончался в клинике.