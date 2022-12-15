Нарвский политик и советник Яны Тоом Евграфов: памятник Ленину – «в сердце нарвитян»

Статуя Ленина была перенесена с центральной площади Нарвы во двор замка почти 30 лет назад, и тогда это считалось временным решением, но ничто не вечно, и даже бронзовому Ленину скоро придется покинуть Нарву в связи с реконструкцией западного двора крепости.

По словам руководителя проекта Нарвского музей Юри Моора, четыре года назад было решено, что Ленина уберут в какое-то другое место: «Было бы хорошо, если бы его убрали отсюда, тогда мы могли бы продолжить работу».

Иного мнения придерживается председатель комиссии Нарвского горсобрания по историческому наследию Алексей Евграфов, который считает, что Ленин должен остаться в Нарве, поскольку у памятника есть как материальная, так и моральная, историческая ценность: «Он в сердце нарвитян, и его можно было использовано на административной территории нашего города».