Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе

rus.postimees.ee
Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Беспорядки в Брюсселе после матча Франция - Марокко.
Беспорядки в Брюсселе после матча Франция - Марокко. Фото: Geert Vanden Wijngaert

В ночь на четверг, 15 декабря, в Брюсселе порядка одной тысячи поклонников сборной Марокко вступили в выяснение отношений с представителями полиции, сообщает sport.ua

Инцидент имел место вскоре по завершении полуфинального матча ЧМ-2022, в котором команда Марокко со счетом 0:2 проиграла сборной Франции и не смогла выйти в финал мундиаля.

У Южного вокзала Брюсселя марокканские фанаты бросали пиротехнику и прочие предметы в полицейских, жгли мусор. Полиции пришлось в ответ применить водометы и слезоточивый газ. Сообщается о задержании нескольких человек.

Ключевые слова
Наверх