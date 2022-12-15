Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе

Инцидент имел место вскоре по завершении полуфинального матча ЧМ-2022, в котором команда Марокко со счетом 0:2 проиграла сборной Франции и не смогла выйти в финал мундиаля.

У Южного вокзала Брюсселя марокканские фанаты бросали пиротехнику и прочие предметы в полицейских, жгли мусор. Полиции пришлось в ответ применить водометы и слезоточивый газ. Сообщается о задержании нескольких человек.