В ночь на четверг, 15 декабря, в Брюсселе порядка одной тысячи поклонников сборной Марокко вступили в выяснение отношений с представителями полиции, сообщает sport.ua.
Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе
Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе
Инцидент имел место вскоре по завершении полуфинального матча ЧМ-2022, в котором команда Марокко со счетом 0:2 проиграла сборной Франции и не смогла выйти в финал мундиаля.
У Южного вокзала Брюсселя марокканские фанаты бросали пиротехнику и прочие предметы в полицейских, жгли мусор. Полиции пришлось в ответ применить водометы и слезоточивый газ. Сообщается о задержании нескольких человек.