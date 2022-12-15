Опрос: какие предприятия имеют высокую репутацию среди жителей Эстонии?

В первую десятку в алфавитном порядке также входят Circle K Eesti, Farmi, Prisma Peremarket, Selver, Tallink, Tere и Valio Eesti.

Kantar Emor ежегодно анализирует степень известности и репутацию крупных компаний, и рейтинг основан на том, насколько сильной люди считают соответствующую компанию и как они относятся к ней.

«В целом респонденты оценили силу компаний и отношение к ним несколько ниже, чем год назад. По сравнению с прошлыми опросами, более низкие оценки были даны компаниям энергетического сектора – высокие цены на энергоносители, безусловно, оказывают здесь большое влияние», – прокомментировала результаты опроса руководитель исследования Катрин Мяннасте.

«Оценка репутации сильного предприятия снизилась и в нескольких других секторах. В более нестабильной экономической среде люди, как правило, более осторожны в оценке силы компаний», – добавила она.

Среди компаний, занявших первое место в рейтинге репутации, Swedbank считался самым авторитетным и в прошлом году, а в нескольких предыдущих опросах банк достиг самой вершины. Telia уже несколько раз входила в тройку лидеров в таблице репутации, последний раз в 2017 году. В прошлом году Telia была на четвертой позиции.

Оценки репутации Swedbank составляются из двух компонентов – оценки силы предприятия и отношения к предприятию. Традиционно Swedbank больше ценится неэстонцами, в сегменте людей среднего и старшего возраста.

Оценки телекоммуникационной компании Telia также больше складываются из представления как сильного предприятия, больше позитивных откликов о репутации компании поступило от женщин.