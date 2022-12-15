Полиция просит содействия в установлении местонахождения 15-летней Элийс, которая вчера ушла из дома в деревне Кибуна в волости Сауэ.
Полиция бьет тревогу: пропала 15-летняя девушка
Полиция бьет тревогу: пропала 15-летняя девушка
Вчера около 17:00 Элийс ушла из дома в деревне Кибуна в волости Сауэ и пропала. Близким не удалось связаться с ней, поскольку мобильный телефон девушки отключен. Элийс может находиться в Мустамяэ.
Приметы пропавшей: рост 164 см, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч. Уходя из дома, она была одета в черную куртку, темные джинсы, вязаную шапку и блестящую обувь. У нее с собой был черный рюкзак.
Всех, кто видел Элийс, полиция просит звонить по номеру 112.