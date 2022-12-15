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С пропавшей 15-летней девушкой все в порядке

Rus.Postimees
С пропавшей 15-летней девушкой все в порядке
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В четверг полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 15-летней Элийс, которая ушла из дома в деревне Кибуна в волости Сауэ.

Вчера около 17:00 Элийс ушла из дома в деревне Кибуна в волости Сауэ и пропала. Близким не удалось связаться с ней, поскольку мобильный телефон девушки отключен. Элийс может находиться в Мустамяэ.

Впоследствии полиция сообщила, что Элийс сама связалась со своими близкими и с ней все в порядке.

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