В четверг полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 15-летней Элийс, которая ушла из дома в деревне Кибуна в волости Сауэ.
С пропавшей 15-летней девушкой все в порядке
С пропавшей 15-летней девушкой все в порядке
Вчера около 17:00 Элийс ушла из дома в деревне Кибуна в волости Сауэ и пропала. Близким не удалось связаться с ней, поскольку мобильный телефон девушки отключен. Элийс может находиться в Мустамяэ.
Впоследствии полиция сообщила, что Элийс сама связалась со своими близкими и с ней все в порядке.