В четверг, 15 декабря, правительство утвердило распоряжение о выделении Министерству культуры 3 миллионов евро на содержание, ремонт, консервацию, реставрацию и восстановление памятников архитектуры, возвращенных в ходе реформы собственности.
Правительство выделило 3 миллиона евро на реставрацию памятников архитектуры
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что в результате советских репрессий в 1940-е годы были экспроприированы у их владельцев важные с точки зрения национальной культуры объекты, такие как церкви, хутора и общинные дома, которые уже тогда находились под охраной как объекты культурного наследия – либо были признаны памятниками архитектуры во время советского периода и после восстановления независимости Эстонии.
В ходе реформы собственности незаконно экспроприированные здания были возвращены бывшим владельцам или их правопреемникам. Зачастую собственники были не в состоянии постоянно ухаживать за этими зданиями и бережно содержать их, поэтому восстановление этих объектов в настоящее время требует от собственников значительных финансовых вложений.
Для желающих получить дотации Департамент охраны памятников старины проводит открытый раунд приема заявок. О выделении дотации на нужды объекта может ходатайствовать собственник или пользователь памятника, при этом памятник не обязательно должен принадлежать лицу, которому объект был возвращен.