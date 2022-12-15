Правительство выделило 3 миллиона евро на реставрацию памятников архитектуры

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что в результате советских репрессий в 1940-е годы были экспроприированы у их владельцев важные с точки зрения национальной культуры объекты, такие как церкви, хутора и общинные дома, которые уже тогда находились под охраной как объекты культурного наследия – либо были признаны памятниками архитектуры во время советского периода и после восстановления независимости Эстонии.

В ходе реформы собственности незаконно экспроприированные здания были возвращены бывшим владельцам или их правопреемникам. Зачастую собственники были не в состоянии постоянно ухаживать за этими зданиями и бережно содержать их, поэтому восстановление этих объектов в настоящее время требует от собственников значительных финансовых вложений.