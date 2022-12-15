Эстония отправит в Украину банно-прачечный комплекс

По словам руководителя фирмы OÜ Huum Сийма Неллиса, 17 декабря в 12:00 на территории OÜ Huum по адресу Вахи-теэ, 9 в Тартумаа будет проведена проверка технического состояния всего комплекса. «Это значит, что мужчины могут сходить попариться в сауну, а потом и постирать белье в полевых условиях», – пояснил он.

Первым банный комплекс из Эстонии получит добровольческий батальон «Карпатская Сечь», который уже с марта находится на фронте.