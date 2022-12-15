«Живем под одеялом, в квартире 13 градусов»: дорогое отопление вынуждает людей мерзнуть

В деревне Линте Пыльваского уезда температура в помещении в некоторых многоквартирных домах с центральным отоплением составляет всего 14-16 градусов. Поскольку поставщик услуг AS Revekor недавно поднял цены на тепловую энергию, товарищества сейчас пытаются сэкономить на отоплении, так как в противном случае домовладельцы не смогут платить по счетам.
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