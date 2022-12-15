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«Живем под одеялом, в квартире 13 градусов»: дорогое отопление вынуждает людей мерзнуть

Яаника Элиас
«Живем под одеялом, в квартире 13 градусов»: дорогое отопление вынуждает людей мерзнуть
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В деревне Линте несколько многоквартирных домов. Какая комнатная температура в том или ином доме, зависит в первую очередь от решений квартирного товарищества.
В деревне Линте несколько многоквартирных домов. Какая комнатная температура в том или ином доме, зависит в первую очередь от решений квартирного товарищества. Фото: Arvo Meeks

В деревне Линте Пыльваского уезда температура в помещении в некоторых многоквартирных домах с центральным отоплением составляет всего 14-16 градусов. Поскольку поставщик услуг AS Revekor недавно поднял цены на тепловую энергию, товарищества сейчас пытаются сэкономить на отоплении, так как в противном случае домовладельцы не смогут платить по счетам.

«В квартире постоянно прохладно, – рассказала жительница деревни. – Уже в октябре было холодно. Даже в теплую погоду дома всего 18-19 градусов. Если более ветрено, то может быть всего 13-14 градусов».

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