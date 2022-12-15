NASA сообщила об утечке вещества с корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Экипажу станции ничего не угрожает, заявило американское агентство.
На МКС отменили выход российских космонавтов в космос
Американское космическое агентство NASA отменило запланированный выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина из-за утечки вещества из космического аппарата, пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Утечка была обнаружена в ходе видеотрансляции, когда космонавты надели скафандры и разгерметизировали шлюз, подготовившись к семичасовому выходу в космическое пространство, сообщила NASA в ночь на четверг, 15 декабря.
По данным агентства, наземные службы заметили «значительную утечку неизвестного вещества» из космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет» на МКС. Экипажу станции ничего не угрожает, заявили в NASA.
Прокопьев и Петелин должны были выйти в открытый космос для проведения работ, в ходе которых планировалось впервые задействовать европейский манипулятор ERA. Это уже второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября те же космонавты не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.