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Несколько тысяч жителей Мустамяэ остались без электричества

Брита-Мария Алас
Несколько тысяч жителей Мустамяэ остались без электричества
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В Мустамяэ не работали и светофоры.
В Мустамяэ не работали и светофоры. Фото: Lugeja foto

В среду утром несколько тысяч Мустамяэских домохозяйств на пару часов остались без электричества. По сообщению Elektrilevi, в районе Таммсааре теэ и бульвара Сыпрузе произошел обрыв кабеля.

Читатель Postimees сообщил, что электричество отключили в 9 утра. Он добавил, что не было и мобильного интернета, а также не работали светофоры на небольших перекрестках.

Поскольку электроснабжение городских районов в основном должно осуществляться по подземным кабелям, можно предположить, что причина перебоев кроется не в погодных условиях: до 11 утра в Elektrilevi подтвердили, что перебои были вызваны неисправностью кабеля, и что подача электроэнергии уже восстановлена.

Перебои в электроснабжении, 10:00.
Перебои в электроснабжении, 10:00. Фото: Elektrilevi
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