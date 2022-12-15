Несколько тысяч жителей Мустамяэ остались без электричества

Читатель Postimees сообщил, что электричество отключили в 9 утра. Он добавил, что не было и мобильного интернета, а также не работали светофоры на небольших перекрестках.

Поскольку электроснабжение городских районов в основном должно осуществляться по подземным кабелям, можно предположить, что причина перебоев кроется не в погодных условиях: до 11 утра в Elektrilevi подтвердили, что перебои были вызваны неисправностью кабеля, и что подача электроэнергии уже восстановлена.