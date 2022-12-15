ГАЛЕРЕЯ ⟩ Высокий уровень угарного газа в квартире на Тартуском шоссе послужил причиной вызова службы спасения

«Спасатели замерили в квартире уровень угарного газа, показатели оказались высокими. Квартиру проветрили, а поступление газа перекрыли», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Департамента спасательной службы Аннели Ооне.

Спасатели проверяют и другие квартиры в том же доме. Скорая помощь проверяет здоровье людей на месте происшествия. По словам спасателей, высокие показатели угарного газа в квартире могли быть спровоцированы засоренными густым снегом вентиляционными трубами дома.