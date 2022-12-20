ПОЛИТИК ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: балансируя между Таллинном, Львовом и Москвой

Кылварт удивил многих, когда 17 марта неожиданно прибыл во Львов, который в тот момент уже подвергался обстрелам российской армии. Он встретился с мэром города и передал ему слова поддержки от таллиннцев. Поступок мужественный, этически верный и рискованный – некоторые избиратели отвернулись от него навсегда. До этого, пережив краткое замешательство, он выразил позицию, осуждающую войну и действия России.

Чем дальше от 24 февраля, тем больше мэр Таллинна возвращался к привычной борьбе против перевода русских школ на эстонский язык обучения, тем чаще он критиковал меры правительства по ограничению притока граждан России и их влияния на местную жизнь. По советским памятникам мэр занял промежуточную позицию. Надо признать, что все это – без особого энтузиазма. Его риторику характеризует компромиссность – планирует заменить Юри Ратаса на посту председателя партии? Будущее покажет.

Кылварт, видимо, старается прощупать почву для построения нового политического образа, который не будет злить эстонцев, будет считаться с важностью украинской тематики, но при этом всегда подмигивать тем, у кого в отношении России еще есть серьезные иллюзии. Учитывая низкий рейтинг партии, пока не ясно, к чему это приведет лично Кылварта и Центристскую партию.