В уходящем году мэр Таллинна и один из лидеров Центристской партии оказался в затруднительном положении. Он всегда избегал комментариев в адрес России, предпочитая заниматься таллиннской местной политикой и аккуратным противоборством на так называемые русские темы. Но в уходящем году война заставила его выйти из зоны политического комфорта. Rus.Postimees считает, что в контексте русскоязычного социума Михаила Кылварта следует назвать хоть и неоднозначным, но все-таки политиком года.
ПОЛИТИК ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: балансируя между Таллинном, Львовом и Москвой
Кылварт удивил многих, когда 17 марта неожиданно прибыл во Львов, который в тот момент уже подвергался обстрелам российской армии. Он встретился с мэром города и передал ему слова поддержки от таллиннцев. Поступок мужественный, этически верный и рискованный – некоторые избиратели отвернулись от него навсегда. До этого, пережив краткое замешательство, он выразил позицию, осуждающую войну и действия России.
Чем дальше от 24 февраля, тем больше мэр Таллинна возвращался к привычной борьбе против перевода русских школ на эстонский язык обучения, тем чаще он критиковал меры правительства по ограничению притока граждан России и их влияния на местную жизнь. По советским памятникам мэр занял промежуточную позицию. Надо признать, что все это – без особого энтузиазма. Его риторику характеризует компромиссность – планирует заменить Юри Ратаса на посту председателя партии? Будущее покажет.
Кылварт, видимо, старается прощупать почву для построения нового политического образа, который не будет злить эстонцев, будет считаться с важностью украинской тематики, но при этом всегда подмигивать тем, у кого в отношении России еще есть серьезные иллюзии. Учитывая низкий рейтинг партии, пока не ясно, к чему это приведет лично Кылварта и Центристскую партию.
Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.