ЛИДЕР ГОДА ⟩ Кая Каллас: неплохо снаружи, невнятно внутри

Помните, какую ярость вызвало интервью Каллас изданию The Financial Times, когда она раскритиковала оборонный план НАТО? Так вот: время доказало, что это была грамотно спланированная коммуникационная акция, благодаря который восточный фланг альянса, а значит, и безопасность Эстонии, был действительно укреплен в результат саммита в Мадриде в июне.

Потолок цен на российскую нефть, смелые предложения об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины и громкие заявления о России и ее агрессии против Украине - Каллас действительно смогла повернуть европейскую политику в нужное русло. Эстония, несмотря на малые размеры, обрела вес. Благодаря этой политике снизилась вероятность того, что путинские ракеты упадут на Нарву или Таллинн.

Но во внутренней политике Каллас не проявила себя столь же ярко. Высокая инфляция, энергетический кризис, нехватка учителей в преддверии полного перехода на эстонский язык обучения - это вопросы, которые волнуют жителей Эстонии, но премьер так и не смога дать на них внятные ответы.

Порой складывается впечатление, что навыки и таланты Каллас лежат именно в области международной политики, а домашние дела кажутся ей валянием в грязи. Но основное ожидание по отношению к премьер-министру от этого не меняется: эффективное и понятное народу управление всеми ключевыми сферами жизни страны.

Госпожа премьер, перед выборами вас ожидает настоящий тест на прочность.