Взрыв и пожар на НПЗ в Ангарске: сейсмологи зафиксировали землетрясение

«Подумала, что началась война»

Местные жители утверждают, что почувствовали взрывную волну за несколько километров от эпицентра, а сам взрыв видели и слышали даже в Иркутске.

Как рассказала изданию «Люди Байкала» жительница поселка Мегет, расположенного в 15 километрах от Ангарска, ее дом затрясло от взрыва, а у многих соседей открылись двери и форточки.

«Я встала, чтобы открыть собаке дверь, и услышала сильный гул. Потом удар об стену. Я подумала, что началась война. Показалось, что сейчас вылетят стекла. Мы живем в частном доме. Через дом как будто волна прошла, его трясло», – сказала женщина.

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Сильный гул услышала и жительница Иркутска, с которой поговорило издание. «Сначала мы с мужем проснулись от сильного гула, он сказал: "Ничего себе ветер на улице!" А потом почувствовали, как будто по дому удар, от которого открылась внутренняя входная дверь в квартиру», – рассказала она.