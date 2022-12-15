На нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в Иркутской области произошел взрыв и сильный пожар – погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба зафиксировала сейсмическую активность. Инцидент произошел на крупнейшем в Восточной Сибири предприятии, которое входит в состав «Роснефти».
Взрыв и пожар на НПЗ в Ангарске: сейсмологи зафиксировали землетрясение
Возгорание на технологической установке промплощадки «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) началось около шести утра по местному времени (час ночи по Москве). Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров, около 11 утра по местному времени он был потушен.
Как рассказал губернатор Игорь Кобзев, во время взрыва на НПЗ было зафиксировано сейсмическое событие, которое многие местные жители приняли за землетрясение.
Пожар на площадке АНХК в Ангарске охватил 2500 кв. метров, 2 человека пострадали, сообщил губернатор Иркутской области.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 15, 2022
МЧС сообщает о локализации открытого горения. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению города нет. pic.twitter.com/JlFXGmCUhE
При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске погибли два человека. pic.twitter.com/LH3UMMSz6e— Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) December 15, 2022
«Если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 км – 2 балла, на расстоянии 10 километров – 4,5 балла, на более близких расстояниях интенсивность может быть выше», – заявили в байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.
По информации сейсмологов, взрыв ощущался в том числе в Иркутске (более 40 км от Ангарска по прямой).
В результате происшествия погибли двое сотрудников НПЗ, еще пять человек пострадали – одному потребовалась госпитализация, четверых отправили на амбулаторное лечение.
В МЧС предварительной причиной происшествия называют загазованность систем технологической установки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
«Подумала, что началась война»
Местные жители утверждают, что почувствовали взрывную волну за несколько километров от эпицентра, а сам взрыв видели и слышали даже в Иркутске.
Как рассказала изданию «Люди Байкала» жительница поселка Мегет, расположенного в 15 километрах от Ангарска, ее дом затрясло от взрыва, а у многих соседей открылись двери и форточки.
«Я встала, чтобы открыть собаке дверь, и услышала сильный гул. Потом удар об стену. Я подумала, что началась война. Показалось, что сейчас вылетят стекла. Мы живем в частном доме. Через дом как будто волна прошла, его трясло», – сказала женщина.
⚡Более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники тушат пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании pic.twitter.com/lKC7xGxTPk— Газета.Ru (@GazetaRu) December 15, 2022
Сильный гул услышала и жительница Иркутска, с которой поговорило издание. «Сначала мы с мужем проснулись от сильного гула, он сказал: "Ничего себе ветер на улице!" А потом почувствовали, как будто по дому удар, от которого открылась внутренняя входная дверь в квартиру», – рассказала она.
Жительница самого Ангарска, где произошел взрыв, рассказала изданию, что, увидев зарево, подумала, что в их районе упал самолет – в конце октября военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске.
«Еще бы немного, и окна вылетели. Позвонила в панике моя мама, она живет на соседней улице. За 30 лет, которые родители здесь живут, это первый взрыв такой силы на комбинате. В ноябре там был пожар, мы видели зарево, но взрыва тогда не было», – сказала женщина.
В последний раз огонь на территории промплощадки в Ангарске вспыхивал 27 ноября. Тогда загорелась технологическая установка теплообменника, площадь пожара составила 250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
«Ангарская нефтехимическая компания» – крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по переработке и выпуску нефтепродуктов, входящее в состав «Роснефти». По объемам и глубине переработки АНХК – одно из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, ежегодно на нем перерабатывается около девяти миллионов тонн нефти.