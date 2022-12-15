Неужели?! Лучший футболист мира может все-таки сыграть в финале ЧМ

Напомним, что Карим Бензема, завоевавший титул лучшего футболиста мира 2022 года, получил серьезную травму – у него разрыв четырехглавой мышцы бедра, который произошел на тренировке сборной. На восстановление потребовался почти месяц и футболист вынужден был пропустить чемпионат мира по футболу. Он стал первым за 44 года обладателем «Золотого мяча», который пропустил чемпионат мира.

Но все то время, что шли матчи, в воздухе витала информация о том, что Бензема все же может появиться на турнире. Сейчас эти слухи подогрелись вновь – во-первых, Бензема оправился от травмы, во-вторых, футболист уже несколько дней тренируется в общей группе «Королевского клуба», в-третьих, как сообщает Mundo Deportivo, Бензема еще до полуфинала Франция – Марокко получил разрешение от руководства «Реала» отправиться на финал чемпионата мира.

Значит ли это, что звездный футболист усилит сборную действующих чемпионов мира?

На пресс-конференции, которую Дидье Дешам дал после матча, прозвучал и этот вопрос. Главный наставник сборной уклонился от ответа, попросив перейти к следующему вопросу.