Скидочная кампания Circle K заставляет конкурентов задуматься об ответном шаге

Сегодня с 14:00 до 17:00 на заправках Circle K все моторное топливо будет стоить на 15 центов дешевле обычной цены. Это общеевропейская кампания Circle K, к которой добавляется скидка по клиентской карте EXTRA.

По словам директора по продажам моторных топлив Circle K Раймо Вахтрика, это беспрецедентное предложение, поскольку такой широкомасштабной кампании, включающей в себя сервисные станции Circle K во всех странах Европы, еще не проводилось. «Предложение действует одновременно на станциях Circle K по всей Европе, в кампании участвует более 2000 заправочных станций», – отметил Вахтрик.

По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, это классическая торговая кампания, направленная на поиск нового клиента и привлечение внимания.

«Читая условия акции, становится ясно, что они хотят привлечь новых клиентов: станешь клиентом сегодня – получишь еще немного скидок», – сказал Кярсна.

Утром Alexela еще не решила, реагировать ли на кампанию конкурента, но решение может возникнуть в течение дня. «Честно говоря, решения пока нет. Это всего лишь трехчасовая кампания, и стоит ли бежать за ней? – колеблется Кярсна. – Впрочем, раз цены на топливо высокие, а люди чувствительные, то вообще-то надо».