В Индии из-за контрабандного алкоголя умерло по меньшей мере 22 человека

Большинство смертей произошло в двух деревнях в штате Бихар, где продажа и употребление алкоголя запрещены. Запрет на алкоголь действует в нескольких штатах Индии и привел к процветанию черного рынка с самодельным пушкаром, употребление которого ежегодно забирает сотни жизней.

Во вторник в районе Саран в Бихаре у жертв началась рвота, после чего их состояние быстро ухудшилось. Трое из них умерли по дороге в больницу, а остальные были госпитализированы. В местных СМИ говорилось, что число пострадавших равняется 31.

Полицейский Сантош Кумар заявил, что власти провели задержания внелегальные винных магазинах в этом районе. «Мы арестовали дюжину торговцев спиртными напитками, и не только их», – сказал полицейский AFP.

Согласно данным промышленной ассоциации, ежегодно в Индии потребляется около пяти миллиардов литров алкоголя, 40% из которых производятся незаконно. Для того, чтобы усилить действие запрещенного крепкого напитка, в него часто добавляют метанол, который токсичен для человека.