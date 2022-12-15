Сегодня власти заявили, что в восточном индийском штате Бихар от употребления токсичного алкоголя умерли по меньшей мере 22 человека, еще несколько человек были госпитализированы.
В Индии из-за контрабандного алкоголя умерло по меньшей мере 22 человека
Большинство смертей произошло в двух деревнях в штате Бихар, где продажа и употребление алкоголя запрещены. Запрет на алкоголь действует в нескольких штатах Индии и привел к процветанию черного рынка с самодельным пушкаром, употребление которого ежегодно забирает сотни жизней.
Во вторник в районе Саран в Бихаре у жертв началась рвота, после чего их состояние быстро ухудшилось. Трое из них умерли по дороге в больницу, а остальные были госпитализированы. В местных СМИ говорилось, что число пострадавших равняется 31.
Полицейский Сантош Кумар заявил, что власти провели задержания внелегальные винных магазинах в этом районе. «Мы арестовали дюжину торговцев спиртными напитками, и не только их», – сказал полицейский AFP.
Согласно данным промышленной ассоциации, ежегодно в Индии потребляется около пяти миллиардов литров алкоголя, 40% из которых производятся незаконно. Для того, чтобы усилить действие запрещенного крепкого напитка, в него часто добавляют метанол, который токсичен для человека.
В июле в западном индийском штате Гуджарат из-за незаконного употребления алкоголя умерли 42 человека. В прошлом году в результате аналогичного инцидента в Пенджабе погибло около сотни человек.