Радио Свобода: нам платят за информацию, а не за пропаганду

Нас часто обвиняют в том, что «нам платят американские деньги». Но ведь это только для человека, которым всецело руководят, который вообще себе не принадлежит, очевидно, что все живут так же, как он. В его жизни на российские деньги именно так все и происходит. Человек просто не готов даже представить, что может быть иначе. Его жизненный опыт не дает ему предположить, что бывают какие-то другие взаимоотношения с финансирующей организацией. Возникает некоторый оттенок жалости к этим бедным людям, которые видели только такую жизнь, в которой им говорят, что они должны делать от и до. Это доказывает, что именно так все в России и происходит. Не знаю, должна ли я оправдываться. В цивилизованном обществе, чтобы доказать, что я обслуживаю чьи-то интересы, можно подать в суд и при наличии неопровержимых доказательств выиграть его у меня. Для подтверждения или опровержения каких-либо утверждений нужно смотреть наши публикации, выяснять, как они сделаны с точки зрения стандартов профессиональной журналистики. Другое дело, что люди, задающие такие вопросы, не могут ничему поверить в принципе. Тем более – открытым документам, декларациям.