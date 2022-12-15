Установивший рекорд Эстонии Зирк завоевал на чемпионате мира пятое место

На чемпионате мира по короткой воде, который проходит в Мельбурне, на старт дистанции 200 м баттерфлем вышел и Крегор Зирк. В финале Зирк обновил установленный им рекорд Эстонии, что принесло ему пятое место в крайне плотной конкуренции.

Зирк, плывший по седьмой дорожке, преодолел дистанцию за 1:50,51, что значит для Эстонии новый рекорд. Он улучшил свой прошлый результат на 17 сотых секунды.