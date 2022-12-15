Крегор Зирк стал вторым эстонским спортсменом, вышедшим в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне, Австралия, и занял пятое место на дистанции в 200 метров баттерфляем.
Установивший рекорд Эстонии Зирк завоевал на чемпионате мира пятое место
Установивший рекорд Эстонии Зирк завоевал на чемпионате мира пятое место
На чемпионате мира по короткой воде, который проходит в Мельбурне, на старт дистанции 200 м баттерфлем вышел и Крегор Зирк. В финале Зирк обновил установленный им рекорд Эстонии, что принесло ему пятое место в крайне плотной конкуренции.
Зирк, плывший по седьмой дорожке, преодолел дистанцию за 1:50,51, что значит для Эстонии новый рекорд. Он улучшил свой прошлый результат на 17 сотых секунды.
Однако, чтобы бороться за медаль, нужно было плыть быстрее более чем на секунду. Титул чемпиона мира завоевал пловец из Южной Африки Шад ле Кло, показавший время 1:48,27. Серебряная медаль у японца Дайи Сето (1:49,22), бронза у 21-летнего швейцарца Ноэ Понта (1:49,42).
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