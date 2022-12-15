Скоро торгово-развлекательный центр Т1 будет не узнать

Авторами проекта реновации являются архитектурное бюро Novarc и KOKO arhitektid, которые разработали новое фасадное решение и дизайн интерьера общих пространств. Надзор собственника за строительными работами осуществляет Inseneribüroo Telora OÜ.

«В лице Ehitustrust центр T1 нашел партнера с подходящим опытом, чей портфель включает несколько крупных объектов. Нам идеально подходит опыт Ehitustrust в области строительства и реконструкции торговых центров, который компания теперь может применить в Т1.

Первыми работами Ehitustrust станут установка в центральном атриуме двух стеклянных лифтовых шахт, строительство на третьем этаже арендных площадей для спортивных клубов и учреждений здравоохранения, а также ряд других работ», – рассказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

«Коллектив Ehitustrust имеет опыт строительства нескольких крупных торговых центров. Среди них Lõunakeskus в Тарту, где, как и в Т1, строительные работы велись, в то время как остальная часть центра работала, и клиенты могли посещать магазины, рестораны и места проведения досуга. Важно обеспечить комфорт для всех работающих в центре предприятий, чтобы все клиенты могли находиться в центре в чистоте и в безопасности», – сказал член правления Tallinna Ehitustrust Ээрик Сташкевич.

В рамках договора о сотрудничестве Ehitustrust также управляет всем процессом проектирования, чтобы реализовать в T1 ряд структурных инноваций. Фасад центра Т1 как со стороны железной дороги, так и с Петербургского шоссе приобретет совершенно новый вид, а кроме того, новый зеленый облик получат стеклянные тамбуры со стороны Петербургского шоссе.

В дальнейшем торговля в центре Т1 будет сосредоточена на первых двух этажах, где акцент будет сделан на качественную аутлет-торговлю с необычным ассортиментом. Капитальная реконструкция ожидает третий этаж, где в будущем будут предлагать услуги по интересам, а также спортивные и оздоровительно-косметические услуги.