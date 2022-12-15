Интервью ⟩ Анастасия Шевченко: «Почему Путина до сих пор никто не убил в России?»

И вот моя мама приезжает. Она долгое время не хотела приезжать в Литву, потому что, опять же, думала, что здесь, в балтийских странах, все ненавидят русских. Буквально через месяц стала другим человеком. Говорит, что война - это война. Говорит, что война - это плохо. Налаживает отношения со своей сестрой, которой удалось уехать из Харькова. Учит литовский язык. И как будто бы не было тех споров. Просто мама стала читать местные новости. Она послушала все мои антивоенные речи, моих друзей. И сказала: «Какие же вы молодцы. Вы такие смелые ребята. Правильно, что вы выступаете против войны». Для меня это было очень важно. Достаточно оторвать от пропаганды и показать, что можно жить так, как живут люди в Европе. Что не обязательно с этими имперскими амбициями жить, а достаточно просто жить так, чтобы было комфортно людям рядом с тобой.

- Мне тоже такое говорили в Литве. Водитель такси. Во-первых, это советское прошлое, пережитки. Во-вторых, пропаганда влияет на всех людей, вне зависимости от их нации. Люди все равно смотрят и читают российские СМИ и медиа. А это очень искусный пример пропаганды. Отождествление страны, государства и Путина. Как будто другого уже никогда и не будет, и не было. Но ведь на самом деле для многих так и есть. Моя дочь родилась и умерла при Путине. И многие солдаты, которые сейчас погибают, тоже родились и умерли при нем. Они другого просто не знают. Это не зависит от нации. Среди украинцев разве не было таких людей, которые ждали, что придет Путин, и мы станем одной страной? Разве не было тех, кто был подвержен этой же пропаганде там? Тоже были. И сейчас, наверное, есть. Ведь многие из Украины приехали в Россию. Я в Ростове жила, и я видела этих людей, которые приехали и остались. У меня сосед в доме в Ростове приехал из под Донецка. Он сделал свой выбор в пользу России.