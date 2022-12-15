Литва и Польша в четверг заблокировали принятие новых санкций против России из-за предложенных Западными государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Литва и Польша заблокировали принятие новых санкций против России
По его словам, исключения, могут стать возможностью для обхода санкции.
«Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет руководителей Европы», – заявил в четверг журналистам в Сейме Ландсбергис.
«Если бы была создана политическая лазейка такого масштаба, которую одобрили бы бы все страны ЕС, я думаю, что она была бы использована не только для решения этих конкретных вопросов, но и, возможно, даже для большого обхода санкций», – заявил лава литовской дипломатии.
По словам Ландсбергиса, Литва и Польша остановили принятие девятого пакета, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.
«Мы согласовывали, я всегда всем объяснял свои аргументы, прямая поддержка в принципе обусловлена позицией, это были страны Балтии и Польша», – сказал министр иностранных дел.
Издание Financial Times сообщило, что Германия, Франция и Нидерланды предложили исключения из санкций, а некоторые другие страны Западной Европы также выразили свою поддержку этой инициативе.
По словам министра, предлагаемые исключения ослабляют девятый пакет санкций против России, вводимый связи с продолжающимся вторжением Москвы в Украину.
«По нашим оценкам, те исключения, которые предусмотрены, на самом деле существенно снижают значение девятого пакета», – сказал Ландсбергис.
Он не назвал страны, которые предлагают исключения: «Я не хочу, может быть, заявлять об этом, может быть, потому, что у меня есть ожидание, что, возможно это не окончательное мнение».
По словам министра, первоначально исключения были предложены полутора тысячам российских частных лиц и компаний, но позже список был сокращен.
«Изначально это был список из полутора тысяч физических лиц и компаний, сейчас он сузился до нескольких, для которых будут высвобождаться частные средства, если государства определят связи между этими средствами и продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как именно частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью, мы поднимали этот вопрос», – сказал Ландсбергис.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечает, что Россия пытается использовать нарратив о том, что санкции ЕС останавливают сельскохозяйственное производство в странах третьего мира.
«В мире существует нарратив, продвигаемый Россией, что санкции Евросоюза как-то ответственны за рост цен на продовольствие, особенно в странах третьего мира, хотя всем прекрасно известно, что никакое сельскохозяйственное производство не под санкциями и это никак не связано. Некоторые олигархи и компании, связанные с бизнесом удобрений, попали под санкции», – пояснила она журналистам в Сейме в четверг.
Западные страны ЕС опасаются, что последние санкции против России будут препятствовать торговле зерном и удобрениями, предлагают применять исключения к этим сделкам, но Ландсбергис говорит, что в конкретных случаях можно было бы использовать разъяснение Европейской Комиссии, как это было сделано в случае с калининградским транзитом через Литву.
«Мы понимаем озабоченность европейских партнеров в каких-то конкретных случаях, где могут быть определенные проблемы, когда банки отказывают в проведении платежей или отказывают в транзите или что-то еще. Однако, по мнению нашего правительства, такие конкретные случаи действительно могут быть решены путем разъяснений Европейской Комиссии, как это было в Литве», – сказал Ландсбергис.
Financial Times сообщает, что Испания, Бельгия и Португалия также присоединяются к документу, предлагающему исключения.
В документе говорится, что грузы в настоящее время задерживается в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются заключения сделок с российскими компаниями, принадлежащими лицам, находящимся под санкциями, что может привести к нарушению цепочек поставок удобрений и продуктов питания.