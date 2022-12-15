Литва и Польша заблокировали принятие новых санкций против России

По его словам, исключения, могут стать возможностью для обхода санкции.

«Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет руководителей Европы», – заявил в четверг журналистам в Сейме Ландсбергис.

«Если бы была создана политическая лазейка такого масштаба, которую одобрили бы бы все страны ЕС, я думаю, что она была бы использована не только для решения этих конкретных вопросов, но и, возможно, даже для большого обхода санкций», – заявил лава литовской дипломатии.

По словам Ландсбергиса, Литва и Польша остановили принятие девятого пакета, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.

«Мы согласовывали, я всегда всем объяснял свои аргументы, прямая поддержка в принципе обусловлена ​​позицией, это были страны Балтии и Польша», – сказал министр иностранных дел.

Издание Financial Times сообщило, что Германия, Франция и Нидерланды предложили исключения из санкций, а некоторые другие страны Западной Европы также выразили свою поддержку этой инициативе.

По словам министра, предлагаемые исключения ослабляют девятый пакет санкций против России, вводимый связи с продолжающимся вторжением Москвы в Украину.

«По нашим оценкам, те исключения, которые предусмотрены, на самом деле существенно снижают значение девятого пакета», – сказал Ландсбергис.