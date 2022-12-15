Страны Балтии и Польша заблокировали принятие новых санкций против России

По словам министра, первоначально исключения были предложены полутора тысячам российских частных лиц и компаний, но позже список был сокращен.

«Изначально это был список из полутора тысяч физических лиц и компаний, сейчас он сузился до нескольких, для которых будут высвобождаться частные средства, если государства определят связи между этими средствами и продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как именно частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью, мы поднимали этот вопрос», – сказал Ландсбергис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечает, что Россия пытается использовать нарратив о том, что санкции ЕС останавливают сельскохозяйственное производство в странах третьего мира.

«В мире существует нарратив, продвигаемый Россией, что санкции Евросоюза как-то ответственны за рост цен на продовольствие, особенно в странах третьего мира, хотя всем прекрасно известно, что никакое сельскохозяйственное производство не под санкциями и это никак не связано. Некоторые олигархи и компании, связанные с бизнесом удобрений, попали под санкции», – пояснила она журналистам в Сейме в четверг.

Западные страны ЕС опасаются, что последние санкции против России будут препятствовать торговле зерном и удобрениями, предлагают применять исключения к этим сделкам, но Ландсбергис говорит, что в конкретных случаях можно было бы использовать разъяснение Европейской Комиссии, как это было сделано в случае с калининградским транзитом через Литву.

«Мы понимаем озабоченность европейских партнеров в каких-то конкретных случаях, где могут быть определенные проблемы, когда банки отказывают в проведении платежей или отказывают в транзите или что-то еще. Однако, по мнению нашего правительства, такие конкретные случаи действительно могут быть решены путем разъяснений Европейской Комиссии, как это было в Литве», – сказал Ландсбергис.

Financial Times сообщает, что Испания, Бельгия и Португалия также присоединяются к документу, предлагающему исключения.