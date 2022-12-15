В пятницу, 16 декабря, по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства начнется второй этап строительства велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей Ласнамяэ с центром города.
Добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна пешком или на велосипеде скоро станет проще простого
В декабре, перед началом строительных работ, будут проведены необходимые подготовительные работы по расчистке будущей велосипедной дорожки, а начало масштабных дорожно-строительных работ запланировано на март 2023 года.
«Велосипедно-пешеходная дорожка Тондираба-Кадриорг – один из крупнейших объектов в Ласнамяэ, строительство которого завершится в следующем году. Глядя на уже завершенный первый этап, можно легко представить, как будет выглядеть остальная часть дороги: велосипедисты и пешеходы будут разделены, а вдоль дороги появятся скамейки, небольшие спортивные площадки, станции ремонта велосипедов и, конечно же, озеленение», – сказал Владимир Свет, вице-мэр города Таллинна.
«Многие жители с нетерпением ждут появления велосипедно-пешеходной дороги, соединяющей Ласнамяэ с центром города, поскольку она позволит им безопасно и с комфортом добираться до многих мест пешком или на велосипеде. В настоящее время мы начинаем второй этап работ и просим всех участников дорожного движения соблюдать временные ограничения в организации дорожного движения и помнить о том, что из-за строительных работ могут возникнуть трудности с перемещением в этом районе», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В ходе второго этапа строительных работ будет построен участок дороги длиной 1,1 км от Ю. Смуули теэ до улицы Валге. Строящийся участок дороги в основном будет проходить параллельно улице Лийкури по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйоксу дорога направится в сторону улицы Валге.
Зоны движения пешеходов и велосипедистов на строящейся дороге будут разделены. Пешеходная дорожка будет вымощена брусчаткой, а велосипедная дорожка – асфальтом. Для любителей бега рядом с пешеходной дорожкой будет проложена беговая дорожка, покрытая измельченной корой.
Вдоль велопешеходной дорожки будут построены карманы для отдыха, оборудованные скамейками и урнами для мусора, а на участке дороги для велосипедистов будут установлены велонасос, две стойки для обслуживания велосипедов и 12 велосипедных парковок. Вдоль пешеходной дорожки также появятся зоны с резиновым покрытием для отдыха, занятий спортом и спортивных игр, в том числе и площадка для уличного баскетбола.
На новом участке дорожки также будут установлены 2 пункта с питьевой водой. Чтобы обеспечить велосипедистам и пешеходам безопасное пересечение дороги и снизить скорость движения автомобилей на улице Выйдуйооксу, в ходе строительных работ будет установлен «лежачий полицейский».
Для безопасности слабовидящих участников движения перед пешеходными переходами будет установлена специальная тактильная плитка. Также будет установлено светодиодное уличное освещение и специальное освещение пешеходных переходов.
В рамках озеленительных работ будут высажены 14 обыкновенных дубов, 66 тополей, 21 белая рябина, 16 кленов, 330 обыкновенных лещин и 4700 красных ив, а также разбиты лужайки с луговыми растениями.
Строительные работы проведет компания ATEMO OÜ, стоимость которых составит 2 100 000 евро. Город Таллинн получил поддержку проекта из структурных фондов ЕС. Документация проекта была подготовлена OÜ Keskkonnaprojekt. Ландшафтно-архитектурное решение было подготовлено компанией OÜ Lootusprojekt. Срок выполнения строительных работ - август 2023 года.