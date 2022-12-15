Добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна пешком или на велосипеде скоро станет проще простого

В декабре, перед началом строительных работ, будут проведены необходимые подготовительные работы по расчистке будущей велосипедной дорожки, а начало масштабных дорожно-строительных работ запланировано на март 2023 года.

«Велосипедно-пешеходная дорожка Тондираба-Кадриорг – один из крупнейших объектов в Ласнамяэ, строительство которого завершится в следующем году. Глядя на уже завершенный первый этап, можно легко представить, как будет выглядеть остальная часть дороги: велосипедисты и пешеходы будут разделены, а вдоль дороги появятся скамейки, небольшие спортивные площадки, станции ремонта велосипедов и, конечно же, озеленение», – сказал Владимир Свет, вице-мэр города Таллинна.

«Многие жители с нетерпением ждут появления велосипедно-пешеходной дороги, соединяющей Ласнамяэ с центром города, поскольку она позволит им безопасно и с комфортом добираться до многих мест пешком или на велосипеде. В настоящее время мы начинаем второй этап работ и просим всех участников дорожного движения соблюдать временные ограничения в организации дорожного движения и помнить о том, что из-за строительных работ могут возникнуть трудности с перемещением в этом районе», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе второго этапа строительных работ будет построен участок дороги длиной 1,1 км от Ю. Смуули теэ до улицы Валге. Строящийся участок дороги в основном будет проходить параллельно улице Лийкури по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйоксу дорога направится в сторону улицы Валге.