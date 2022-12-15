Поножовщина в Сууре-Яани: мужчина едва не убил свою спутницу жизни и подался в бега

Вчера, 14 декабря, около 22:00 полиция получила сообщение, что в Сууре-Яани 23-летняя женщина получила несколько ножевых ранений от своего спутника жизни. По первоначальным данным, нападение было для нее неожиданностью, поскольку до поножовщины крупной ссоры между ними не было.

Хелар. Фото: Politsei

Прокурор Марья-Лийна Талимаа сказала, что скорая помощь доставила пострадавшую больницу, а полиция начала сбор улик для установления личности подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

Жертва получила серьезные ранения и была доставлена в Клинику Тартуского университета. По словам прокурора, сейчас ее жизнь не в опасности. «Подозреваемый еще не задержан, но полиция работает над этим», – подтвердила Талимаа.

В нападении с ножом на молодую женщину подозревается 24-летний Хелар. Последний раз его видели около 21:30, когда он направлялся в сторону Вяндра в Сууре-Яани. Он может быть ранен. На нем может быть темная одежда.

Если у кого есть информация о разыскиваемом человеке, полиция просит сообщать об этом следователю по номеру 53307158 или в центре тревоги по номеру 112.