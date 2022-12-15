Юношеская сборная Эстонии по хоккею проиграла Украине и находится на последнем месте

В первой трети Украина вышла вперед благодаря голу Михаила Ковальчука, но во втором периоде голы Максима Буркова и Максима Туровского принесли успех «Ласточкам». В решающей трети сборная Эстонии долго удерживала лидерство, но на 57-й минуте Алексей Дахновский сравнял счет за счет численного превосходства, а за 32 секунды до финальной сирены победный гол забил и Артем Грабовецкий.

Голкипер Фёдор Аганезов, признанный лучшим игроком эстонской команды, заблокировал 32 броска, а украинский вратарь Савва Сердюк заблокировал 20 бросков соперника.

Во всех трех проведенных до этого матчах эстонская команда уступила лидерство и набрала всего одно очко. Украина продолжает успешную серию с девятью очками.

Турнирное положение после трех туров: Украина 9, Япония 7, Италия 5, Южная Корея, Польша 3, Эстония 1.