Юношеская сборная Эстонии U20 уступила Украине со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) на турнире группы B дивизиона I Кубка мира в Бытоме (Польша) в среду вечером и остается на последнем месте в таблице.
Юношеская сборная Эстонии по хоккею проиграла Украине и находится на последнем месте
В первой трети Украина вышла вперед благодаря голу Михаила Ковальчука, но во втором периоде голы Максима Буркова и Максима Туровского принесли успех «Ласточкам». В решающей трети сборная Эстонии долго удерживала лидерство, но на 57-й минуте Алексей Дахновский сравнял счет за счет численного превосходства, а за 32 секунды до финальной сирены победный гол забил и Артем Грабовецкий.
Голкипер Фёдор Аганезов, признанный лучшим игроком эстонской команды, заблокировал 32 броска, а украинский вратарь Савва Сердюк заблокировал 20 бросков соперника.
Во всех трех проведенных до этого матчах эстонская команда уступила лидерство и набрала всего одно очко. Украина продолжает успешную серию с девятью очками.
Турнирное положение после трех туров: Украина 9, Япония 7, Италия 5, Южная Корея, Польша 3, Эстония 1.
В пятницу в 14:00 сборная Эстонии встретится с Японией, а в субботу одновременно с Италией в последней игре турнира.