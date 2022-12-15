В Финляндии хотят установить потолок цен на электроэнергию

Ранее партия премьер-министра предложила установить для потребителей потолок цен на электричество в 20 центов за киловатт-час. После этого министр финансов, Анника Саарикко предложила Марин созвать совещание с участием и правящих, и оппозиционных партий, пишет Yle.

По словам премьера, лидеры пяти правящих партий обсудят вопрос уже на этой неделе. Марин признала, что нынешние формы поддержки граждан явно недостаточны, и поэтому нужны дополнительные меры для сдерживания роста цен на электричество.

Министр экономического развития Мика Линтиля в интервью Helsingin Sanomat рассказал, что его министерство к понедельнику подготовит предложение о пакете мер, стоимость которого составит более одного миллиарда евро. Ранее в интервью Yle глава Минфина Саарикко отметила, что субсидии обойдутся дорого.

В настоящее время стоимость электричества в Финляндии достигает 60 центов за киловатт-час.